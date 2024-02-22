Путин поручил дать право на господдержку иностранным компаниям, переданным Росимуществу

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Переданные в управление Росимущества иностранные компании смогут получать господдержку наравне с российскими, этом следует из поручения Владимира Путина, которое было вынесено министерству финансов во время совещания по развитию Чувашии.

На заседании глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что один из производителей пива "Балтика" не может получить господдержку, так как еще является иностранной компанией, хотя уже давно передана под управление Росимущества. В связи с этим он попросил у главы государства внести изменения в соответствующие нормы.

"Надо сделать обязательно. Безусловно, их надо поддержать", – передает ТАСС обращение президента РФ к главе Минфина Антону Силуанову.

Ранее гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявлял, что компания не собирается договариваться о сделке, в рамках которой передача "Балтики" во временное управление Росимуществу должна была быть узаконена. Также он обвинил правительство РФ в краже бизнеса.

Спустя время министерство финансов РФ отреагировало на эти обвинения, сообщив, что ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, что не влечет за собой изменения структуры собственности.

Компания Carlsberg предложила урегулировать конфликт в течение полугода, иначе предприятие подаст иск в Международный арбитражный суд. По данным СМИ, за "Балтику" планировалось заплатить около 71 миллиарда рублей.