Минтранс попросил суд приостановить права иностранных структур на Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минтранс РФ обратился в Арбитражный суд Московской области, попросив приостановить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении структуры аэропорта Шереметьево – ООО "Международная компания "ТПС Авиа Холдинг ЛТД". Об этом свидетельствуют данные из карточки суда.

Согласно документу, третьими лицами выступают МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" и УФНС России по Калининградской области. Заседание суда назначено на 19 февраля.

Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", в том числе управляющим аэропортом.

С 2023 года контролирующий орган инициировал судебные разбирательства с целью изъятия значительных активов у владельцев, которые, по мнению ведомства, приобрели их с нарушением законодательства.

Кроме того, по информации СМИ, в январе Генпрокуратура также подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал". Суть иска при этом не раскрывается.