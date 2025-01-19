РБК: Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

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Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал". Об этом сообщает издание РБК, которое обратилось с запросом в официальное ведомство.

По информации СМИ, ответчиками в иске также указаны компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Третьи лица – Росимущество, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

Суть иска не раскрывается.

Ранее Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск ФССП об обращении в доход государства имущества экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина, а также связанных с ним структур. Детали процесса не раскрывались, поскольку он проходил в закрытом режиме.

