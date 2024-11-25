Суд в Москве национализировал "Горбушкин двор" и Cherry Tower

Фото: Агентство ''Москва''

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск ФССП об обращении в доход государства имущества экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина, а также связанных с ним структур. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции столицы.

Детали процесса не раскрываются, поскольку он проходил в закрытом режиме.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, в рамках дела истец просил суд национализировать в общей сумме 27 объектов недвижимости: бизнес-центры, торговые комплексы и земельные участки. Их общая площадь превышает 1,5 миллиона квадратных метров.

В частности, среди этих активов – офисные комплексы "Красный богатырь" на Краснобогатырской улице и Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на Профсоюзной улице и "Фаворит" в Электролитном проезде, а также ТЦ "Горбушкин двор" и "Филион" в Багратионовском проезде.

По словам адвоката Хотина Павла Хлюстова, суд привел решение к немедленному исполнению. Хотя сами иски ФССП были поданы с нарушением нормы об исключительной подсудности, которая предписывает рассмотрение дел о правах на недвижимость только в суде, где находится это имущество, утверждает правозащитник.

Хлюстов также заявил, что Хотин не является собственником данных активов. Он добавил, что правоохранители не провели оценку рыночной стоимости изъятых объектов.

В 2019 году Басманный суд столицы отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. В 2023-м суд по требованию Генпрокуратуры РФ взыскал с него более 192 миллиардов рублей задолженности, а также 100% акций нефтяной компании "Русь-Ойл".

В начале марта текущего года Хотин был приговорен к 9 годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей.

Еще трое обвиняемых были признаны виновными в хищении в особо крупном размере. Директору филиала "Югры" в Москве Черновой суд назначил 6 лет колонии общего режима, бывшему председателю правления "Югры" Шиляеву – 8 лет, экс-президенту банка Нефедову – 8,5 года.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2014 году Хотин создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечив одобрение кредитных соглашений советом директоров банка и кредитным комитетом.

Кроме того, Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина более 200 миллиардов рублей, которые пойдут в доход государства.