Генпрокуратура подала в суд на Ходорковского и "Сибирскую лизинговую компанию"

Фото: ТАСС/ЕРА/OLIVIER HOSLET (Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом)

Генпрокуратура выдвинула иск против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), бывшего руководителя МЕНАТЕПа Платона Лебедева и "Сибирской лизинговой компании". Об этом свидетельствует информация на портале судов общей юрисдикции столицы.

В Мещанском районном суде уточнили, что беседа по данному делу запланирована на 27 мая. При этом другие детали не раскрываются.

В начале этого года Ходорковского объявили в розыск после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о фейках о российской армии. Затем суд конфисковал дома бизнесмена и других руководителей ЮКОСа в Подмосковье.

В мае Ходорковский пожаловался на ненависть от украинцев из-за отказа вступить в ряды РДК (признана террористической организацией и запрещена на территории РФ). Бизнесмен добавил, что не видит смысла брать оружие в руки.

