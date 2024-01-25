Суд конфисковал дома Ходорковского и других руководителей ЮКОСа в Подмосковье

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe

Суд принял решение конфисковать в пользу государства коттеджный поселок в подмосковном Одинцове "Яблоневый сад", в котором расположены дома руководителей ЮКОСа. Об этом сообщает "Коммерсант".

Среди владельцев домов – основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом), Леонид Невзлин (признан в РФ иноагентом), Платон Лебедев и прочие бывшие представители топ-менеджмента фирмы.

Генпрокуратура подала иск в октябре 2023 года, он был одобрен 17 января 2024 года. Представители Генпрокуратуры руководствовались приговором Мещанского райсуда от 2005 года, по которому Ходорковский и Лебедев приговаривались к девяти годам лишения свободы, в том числе за неуплату налогов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении инициативу, предлагающую внести поправки в Уголовный кодекс РФ о возможности конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны. Инициатива также предлагает лишать госнаград за призывы к нарушению целостности России и реабилитацию нацизма.

В Госдуме предложили давать жилье сиротам за счет имущества покинувших РФ граждан