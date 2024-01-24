Госдума приняла в I чтении проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Думские депутаты приняли в первом чтении инициативу, предлагающую внести поправки в Уголовный кодекс РФ о возможности конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны.

Авторами проекта стали председатель ГД Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава "Единой России" Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие парламентарии.

Уточняется, что инициатива внесет изменения в статью 104.1 УК РФ. Она касается конфискации имущества, а также расширяет список преступлений, по которым она возможна. К ним предполагается отнести преступления по статьям 207.3 УК РФ и 280.4 УК РФ.

22 января инициатива была внесена в нижнюю палату парламента. Законопроект концептуально поддержали в Следственном комитете РФ, Генпрокуратуре, Минюсте и Росфинмониторинге.

Помимо прочего, инициатива предлагает лишать госнаград за призывы к нарушению целостности России и реабилитацию нацизма. Предлагается лишать госнаград за ложную информацию и дискредитацию российской армии, призывы к экстремистской деятельности и к введению санкций против Москвы.

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