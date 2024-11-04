"Татнефть" подала иск к "Туполеву" на 5,6 млрд рублей

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ПАО "Татнефть" подало иск в Арбитражный суд Татарстана к АО "Туполев" и входящему в его состав Казанскому авиационному заводу имени Горбунова. Это следует из материалов в картотеке суда.

Иск был подан 1 ноября и классифицирован как экономический спор по гражданским правоотношениям. ПАО "Татнефть" намерена взыскать с АО "Туполев" 5,6 млрд рублей.

На данный момент материалы, поясняющие суть претензий, опубликованы не были, компании также не комментировали иск.

Ранее ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" подал иск к немецкому производителю автомобилей Volkswagen. В нем было заявлено, что из-за расторжения компанией Volkswagen соглашения о контрактной сборке завод понес убытки в размере 15,57 миллиарда рублей. В связи с этим предприятие потребовало арестовать 100% активов российского подразделения немецкого концерна.

В конце марта 2023 года суд арестовал российские активы Volkswagen, удовлетворив ходатайство автозавода "ГАЗ".