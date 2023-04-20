Правительственная комиссия одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой – СМИ

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Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу российского завода Volkswagen, находящегося под Калугой. Об этом со ссылкой на источники сообщают "Ведомости".

Собеседники издания сообщили, что покупателем завода станет холдинг "Авилон", при этом стоимость планируемой сделки на данный момент неизвестна.

Отмечается, что представитель "Авилона" не стал комментировать возможную сделку и переадресовал вопросы в Volkswagen, где также отказались от комментариев. Представитель Минпромторга также не ответил на вопросы о сделке.

Производственным партнером "Авилона" в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery, сообщает источник газеты. Однако, по его словам, переговоры ведутся не с ним одним.

Ранее сообщалось, что суд в Нижнем Новгороде арестовал российские активы Volkswagen. Из-за расторжения со стороны Volkswagen соглашения о контрактной сборке в марте прошлого года автозавод "ГАЗ" понес убытки в размере 15,57 миллиарда рублей.

В связи с этим предприятие потребовало арестовать 100% активов российского подразделения немецкого концерна.

