Volkswagen находится в процессе продажи завода инвестору из РФ

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Volkswagen удивлен иском со стороны ГАЗа, который повлек арест всех активов, компания находится в процессе подачи заявки на одобрение властями России продажи российскому инвестору своей доли в Volkswagen Group Rus. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что находятся в процессе подачи заявки на одобрение властями России продажи российскому инвестору своей доли в Volkswagen Group Rus, включая завод в Калуге. Также Volkswagen рассчитывает, что иск не приведет к задержке сделки.

"Мы осведомлены об иске со стороны ГАЗа и в данный момент мы знакомимся с материалами этого дела. Мы удивлены получением иска от ГАЗа именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года", – говорится в сообщении.

Ранее Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство автозавода "ГАЗ" по делу о взыскании 15,6 миллиарда рублей убытков с Volkswagen из-за расторжения соглашения о контрактной сборке.

"ГАЗ" подал иск 14 марта. В нем утверждалось, что из-за расторжения со стороны Volkswagen соглашения о контрактной сборке в марте прошлого года завод понес убытки в размере 15,57 миллиарда рублей. В связи с этим предприятие требовало арестовать 100% активов российского подразделения немецкого концерна.

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