Эксперт объяснил продажу активов Volkswagen в России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Арестованные активы компании "Фольксваген Груп Рус" выставят на аукцион для дальнейшей продажи с целью компенсировать "Группе ГАЗ" убытки от ухода немецкого партнера с российского рынка в размере около 15,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на председателя московской коллегии адвокатов, директора компании "Князев и партнеры", юриста Андрея Князева.

"После того как активы будут проданы с аукциона, эти деньги вернутся нашей компании, если так решит суд", – пояснил специалист.

Вместе с тем адвокат сообщил, что суд к процессу привлекли из-за того, что одна из частных компаний отказалась выполнять свои обязательства по контракту. При этом, если механизм взыскания средств с компании не будет определен, ее имущество в РФ может быть арестовано и передано истцу.

"Группа ГАЗ" подала иск 14 марта. В нем утверждалось, что из-за расторжения со стороны Volkswagen соглашения о контрактной сборке в марте прошлого года завод понес убытки в размере 15,57 миллиарда рублей. В связи с этим предприятие требовало арестовать 100% активов российского подразделения немецкого концерна.

Позже в компании Volkswagen выразили удивление в отношении появившегося иска от "Группы ГАЗ". Со слов представителей концерна, компания находится в процессе подачи заявки на одобрение властями России продажи российскому инвестору своей доли в Volkswagen Group Rus.



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