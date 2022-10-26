Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Американский автопроизводитель Ford покинул рынок РФ, продав активы совместному предприятию "Соллерс". Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford", – говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщил автоконцерн, акции были проданы "Соллерсу" по номинальной стоимости. При этом Ford имеет право на обратный выкуп активов в течение 5 лет, если сочтет, что ситуация в мире изменилась.

"Соллерс" ведет работу совместно с Ford, Mazda и Isuzu. В наличии у российской компании есть площадки, на которых выпускаются отечественные внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ, а также бензиновые двигатели ЗМЗ.

Автоконцерн Ford был учрежден в 1903 году Генри Фордом. Всемирную известность компания обрела после того, как первая применила классический автосборочный конвейер в рамках производства.

Компания сообщила о приостановке деятельности в России 2 марта 2022 года. В заявлении автоконцерна указывалось, что о решении компании были оповещены все ее партнеры.

Причины прекращения деятельности на территории РФ не упоминались.

Ранее стало известно, что компания Hyundai также рассматривает возможность продажи завода в России. Речь шла о предприятии, расположенном в Санкт-Петербурге.

Как отмечали в компании, причиной возможного ухода в том числе стало отсутствие продаж автомобилей за последние пару месяцев.



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