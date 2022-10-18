Hyundai рассматривает возможность продажи завода в РФ – СМИ

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Hyundai Motor рассматривает возможность продажи своего завода в Санкт-Петербурге в рамках анализа перспектив работы на российском рынке. Об этом пишет южнокорейская газета Dong-A Ilbo.

По данным издания, такой вариант предлагался руководству автоконцерна как часть представленного недавно доклада о влиянии ситуации в РФ на бизнес компании. Отмечается, что в настоящее время Hyundai испытывает трудности в вопросах финансовой логистики: из-за санкций против РФ затруднен перевод средств между российским и центральным офисами.

Кроме того, за последние пару месяцев компания не смогла продать в России ни одного автомобиля. Проблема усугубляется необходимостью содержания местного офиса и его сотрудников.

В Dong-A Ilbo уверены, что решение об уходе с российского рынка дастся Hyundai тяжело, так как в местные проекты было вложено много ресурсов. Предполагается, что в условиях неопределенности автопроизводитель может занять выжидательную позицию.

Глава Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Виктория Самсонова согласна с тем, что концерн не станет спешить с уходом из России. В беседе с "Радио 1" она напомнила, что Hyundai является одним из лидеров российского авторынка, а завод в Санкт-Петербурге производит и поставляет машины не только в РФ, но и в ближайшие страны.

"Hyundai Motor может рассмотреть вариант консервации завода, но уход с российского рынка, на мой взгляд, для них был бы самым неприятным и пессимистичным вариантом. Уход может перечеркнуть практически 12 лет работы на нашем рынке", – считает Самсонова.

По ее словам, даже если завод будет решено остановить, то поставки автомобилей все равно продолжатся, поскольку корейский бизнес не хочет терять рынок РФ.

Ранее российский рынок покинула французская компания Renault. Российские активы автоконцерна перешли в государственную собственность.

Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перешли правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции сохранит ГК "Ростех".

На московском заводе компании будет налажено производство машин под маркой "Москвич".



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