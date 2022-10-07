В сентябре в РФ продали на 12% больше машин

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В сентябре в России продали 46 698 автомобилей, что на 12% больше, чем в августе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Самой популярной маркой стала Lada, продажи которой выросли на 20%. Таких показателей удалось достичь из-за того, что компания начала выпускать автомобили упрощенных версий. По данным АЕВ, самым популярным иностранным брендом стал Hyundai, а по версии "Автостата" – Chery.

Из прежних бестселлеров активность сохраняют марки Hyundai и Kia, а китайские бренды постепенно наращивают долю. В начале года доля китайских автомобилей на рынке занимала 10%, а в сентябре – 27%. В топ-10 популярных моделей попали Granta (13 421 экземпляр), Niva, Vesta.

По данным АЕВ, четвертое место занял Hyundai Tucson, продажи которого остались на уровне прошлого года – 1 565 экземпляров.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков рассказал, что, несмотря на снижение пиковых значений рынка, это не говорит о восстановлении отрасли. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что общая динамика продаж до конца года будет на прежнем уровне. При этом он отметил, что некоторые потенциальные покупатели могут остановить свой выбор на поддержанных моделях.

"С учетом роста предложения на вторичном рынке возможно снижение цен на автомобили с пробегом. Из-за ограниченного предложения новых машин и их достаточно высокой стоимости есть вероятность, что некоторые покупатели предпочтут приобрести за те же деньги подержанную машину более высокого уровня", – добавил эксперт.

Автоэксперт Игорь Моржаретто выразил мнение, что по итогам года 50% рынка будет занимать "АвтоВАЗ", а около 30% – китайские производители. Остальные 20% поделят прочие бренды.

Ранее президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров рассказал, что на рынке подержанных авто многие россияне стали искать машины с пробегом от 150 до 170 тысяч километров. Эксперт обратил внимание на то, что еще год назад желающие купить подержанные авто предъявляли другие требования к ТС.



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