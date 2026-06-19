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19 июня, 12:07

Происшествия

Водитель грузовика погиб от сброшенной с 20-го этажа балки на стройке в Татарстане

Фото: МАХ/"Прокуратура Республики Татарстан"

Водитель грузовика погиб от сброшенной с 20-го этажа деревянной балки на стройке в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел около строящегося многоквартирного дома в жилом комплексе "Хвойный" на Столичной улице в Зеленодольске. Погибший водитель не являлся сотрудником строительной организации. В момент происшествия он занимался вывозом грунта.

В результате ЧП мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, где он позднее скончался.

Зеленодольская городская прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая. На место выезжал заместитель городского прокурора Рустам Асадуллин.

В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности на объекте капитального строительства. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Ход предварительного следствия и установление обстоятельств случившегося взяты прокуратурой на контроль.

Ранее двое рабочих скончались от удара током при проведении ремонта на территории кафе в Спасском районе Татарстана. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого двое мужчин упали с высоты на стройке в Улан-Удэ. Один из них скончался, а второго доставили в больницу. По версии следствия, причиной инцидента стало обрушение машинистом башенного крана строительных лесов.

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