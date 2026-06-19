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19 июня, 12:25

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО уничтожили еще четыре БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Нейтрализована атака еще четырех БПЛА, которые летели в сторону Москвы днем в пятницу, 19 июня. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов беспилотников задействованы экстренные службы.

Атака БПЛА на Москву началась днем 19 июня. Сперва средства ПВО перехватили три вражеских дрона. Затем стало известно об уничтожении еще трех дронов. Всего сбиты 10.

На этом фоне аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения. Они не принимают и не выпускают самолеты. В свою очередь, Внуково с ночи обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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