Юрист объяснил, как не лишиться брошенного на границе автомобиля

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Чтобы брошенный на границе автомобиль не изъяли в пользу государства, владельцу машины следует прислать доверенность на нее кому-нибудь из родственников. Такой совет в беседе с РИА Новости дал адвокат Андрей Алешкин.

"Изъятие в пользу государства брошенных на границе машин россиян возможно по судебному решению. Если авто захотят забрать родственники, то переехавший за рубеж владелец должен оформить доверенность, прислать ее в Россию, сделать апостиль и после этого забрать", – сказал он.

Юрист также напомнил, что лишиться брошенной машины можно не только в случае изъятия ее государством: так, по закону автомобиль может присвоить себе другой человек, если в течение шести месяцев после подачи заявления в полицию не нашелся его владелец. Тем не менее признаки брошенного авто российским законодательством не определены.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов предложил узаконить изъятие автомобилей, которые уехавшие из России граждане бросили на границе. По его мнению, нужно установить срок, по истечении которого возможно изъятие. Например, если автомобиль остается невостребованным в течение месяца.



В ГД предложили узаконить изъятие брошенных на границе автомобилей россиян

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