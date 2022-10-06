В ГД предложили узаконить изъятие брошенных на границе автомобилей россиян

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В законодательство нужно внести изменения, которые позволят изымать автомобили, которые уехавшие из России граждане бросили на границе. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

По его словам, необходимо установить срок, по истечение которого возможно изъятие. Например, если машина остается невостребованной в течение месяца.

"Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства", – приводит слова Морозова РИА Новости.

Депутат добавил, что эту меру может разработать правительство.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Георгий Карлов заявил, что изъятие техники для специальной военной операции на Украине не обсуждается. Он назвал подобные заявления чушью и опроверг их обсуждение в стенах Госдумы. Согласно российскому законодательству, привлечение собственного транспорта граждан на военные нужды возможно. В таком случае преимущество будет отдаваться габаритным машинам и специальной технике.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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