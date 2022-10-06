В Кремле не обсуждали инициативу ГД об изъятии брошенных на границе автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Инициатива Госдумы РФ, разрешающая изымать автомобили, которые уехавшие из России бросили на границе, пока не обсуждалась в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, они (инициативы. – Прим. ред.) еще не обсуждались. Наверное, будут разные точки зрения на этот счет. Пока у нас нет. Мы не знаем деталей, мы не знаем аргументации и всего остального. Ничего не можем сказать пока", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил, что в законодательство следует внести поправки, позволяющие изымать автомобили, которые уехавшие из России граждане бросили на границе. По его мнению, нужно установить срок, по истечении которого возможно изъятие. Например, если автомобиль остается невостребованным в течение месяца.

Помимо этого, член комитета ГД по обороне Георгий Карлов подчеркнул, что изъятие личного транспорта на нужды специальной военной операции на Украине не обсуждается. Он назвал такие заявления чушью и опроверг их обсуждение в стенах Госдумы.

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