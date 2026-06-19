Собянин: система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Системой ПВО Минобороны было уничтожено два беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Градоначальник отметил, что на месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб. Таким образом, к настоящему моменту над столицей было сбито уже 16 БПЛА.

Атака дронов на Москву началась утром 19 июня, первая попытка была зафиксирована ориентировочно в 12:09 по местному времени.

В связи с этим в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения – сейчас авиагавани не принимают и не выпускают самолеты. Данные меры приняты для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

