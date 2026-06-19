19 июня, 12:50Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 19 летевших на Москву беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Уничтожены еще три дрона, которые летели днем 19 июня в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, специалисты экстренных служб задействованы на месте падения фрагментов БПЛА.
Новые попытки ВСУ атаковать Москву начались 19 июня. На данный момент ликвидировано уже 19 дронов.
Из-за этого в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения. В связи с этим воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов самолетов.