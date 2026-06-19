Собянин сообщил об уничтожении уже 19 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожены еще три дрона, которые летели днем 19 июня в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, специалисты экстренных служб задействованы на месте падения фрагментов БПЛА.

Новые попытки ВСУ атаковать Москву начались 19 июня. На данный момент ликвидировано уже 19 дронов.

Из-за этого в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения. В связи с этим воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов самолетов.

