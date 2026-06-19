19 июня, 12:11Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Юрковка в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия за сутки взяла под контроль населенный пункт Юрковка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Освободить данный поселок удалось бойцам "Южной" группировки войск.
Всего за последнюю неделю военные взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, продвинувшись в глубину обороны противника. Речь идет про села Артема, Рай-Александровка, Новый Донбасс и Кутузовка.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская армия продвигается по всем направлениям в зоне спецоперации. В частности, подразделения "Севера" улучшили тактическое положение и поразили противника в зоне населенных пунктов Пигаревка, Бруски и Бачевск в Сумской области.
Российская армия за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР