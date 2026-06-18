Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Освободить данный населенный пункт удалось благодаря решительным и активным действиям подразделений "Южной" группировки войск.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Кутузовку в ДНР. По данным Минобороны, освободить населенный пункт удалось благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Помимо этого, штурмовые группы "Южной" группировки войск продолжают активно наступать в городе Константиновке, который расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Они также продолжают ликвидацию окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города.

