18 июня, 12:28Политика
ВС РФ освободили Рай-Александровку в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Освободить данный населенный пункт удалось благодаря решительным и активным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
Ранее ВС РФ взяли под контроль Кутузовку в ДНР. По данным Минобороны, освободить населенный пункт удалось благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр".
Помимо этого, штурмовые группы "Южной" группировки войск продолжают активно наступать в городе Константиновке, который расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Они также продолжают ликвидацию окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города.
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