Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым автомобилем в России

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Первое место по числу автомобильных краж в России занял Hyundai Santa Fe. За этот год на корейскую машину пришлось порядка 40% подобных страховых случаев. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные страхового дома ВСК.

"В целом кроссоверы продолжают удерживать лидерство среди наиболее востребованных у угонщиков автомобилей – в антирейтинг также вошли Kia Sportage (20%) и Hyundai Tucson (13%)", – прокомментировали в компании.

По данным ВСК, с начала 2022 года средняя выплата пользователям Hyundai в связи с угоном составляла более 2,4 миллиона рублей. В свою очередь, владельцы Kia за это получали порядка 1,5 миллиона рублей компенсации. Кроме того, средняя выплата пострадавшим от угона насчитывается около 2,4 миллиона рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Страховщики отметили, что по итогам девяти месяцев 2022 года общее количество подобных преступлений в РФ выросло на 15%. В столичном регионе приходится порядка 60% угонов. В тройку лидеров по подобным преступлениям также вошли Санкт-Петербург и Смоленская область.

Ранее в ВСК посчитали, что владельцы автомобилей модели Lada Granta, Kalina и Priora чаще других становились виновниками дорожных аварий в 2022 году в РФ. Отмечается, что мужчины были виноваты в авариях в 80% случаев. Кроме того, ДТП в 27% случаев совершали автомобилисты от 30 до 40 лет, в 25% – от 40 до 50 лет, еще в 18% – от 60 лет и старше.

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