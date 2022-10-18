Уганда совместно с КамАЗом будет производить грузовики для экспорта в Африку

Фото: ТАСС/Феоктистов Дмитрий

Уганда заключила соглашение с КамАЗом о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.

Он добавил, что Уганда недавно начала производство собственных электромобилей, и не исключил возможность их экспорта в РФ.

Ранее сообщалось, что Иранская национальная нефтяная компания и российская компания "Газпром" подписали в Тегеране меморандум о нефтяном сотрудничестве. Глава ИННК назвал новое партнерство крупнейшей иностранной инвестицией в истории нефтяной промышленности Ирана.

В конце июля Иран и Россия договорились о поставках авиаоборудования и техобслуживании. Страны также подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю.



В России могут появится автомобили из Ирана

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