Стали известны подробности соглашения о поставках газа из РФ в Иран

Фото: depositphotos/Zoooom

В рамках меморандума между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией Иран будет осуществлять закупки 9 миллионов кубометров российского газа ежедневно для собственных нужд и своповых поставок в другие страны, сообщает Fars.

По данным агентства, поставки будут осуществлять через территорию Азербайджана.

Соглашение также предусматривает покупку 6 миллионов кубометров газа ежедневно в Иран для своповых поставок в форме СПГ в другие страны южнее республики.

В июле стало известно, что Иранская национальная нефтяная компания (ИННК) и российская компания "Газпром" подписали в Тегеране меморандум о нефтяном сотрудничестве.

Глава ИННК назвал этот меморандум крупнейшей иностранной инвестицией в истории нефтяной промышленности Ирана.

