Иранская национальная нефтяная компания и "Газпром" подписали меморандум о сотрудничестве

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Иранская национальная нефтяная компания (ИННК) и российская компания "Газпром" подписали в Тегеране меморандум о нефтяном сотрудничестве, сообщает РИА Новости.

Глава ИННК назвал этот меморандум крупнейшей иностранной инвестицией в истории нефтяной промышленности Ирана.

Ранее "Газпром" зафиксировал новый суточный рекорд по поставкам газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В компании отметили, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта с китайской компанией CNPC.

В декабре прошлого года стало известно о планах "Газпрома" увеличить суточный экспорт газа в Китай. Решение было принято в ходе заседания Совместного координационного комитета под руководством зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.

Стороны отметили надежность поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". В частности, в ноябре – декабре объем суточного экспорта в КНР был существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год.

