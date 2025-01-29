Аэропорт Домодедово заявил о соблюдении закона после иска от Генпрокуратуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Домодедово строго соблюдает требования законодательства. Заявление авиагавани было сделано на фоне подачи иска Генпрокуратурой в отношении 30 компаний групп "Домодедово".

"Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением", – цитирует сообщение РИА Новости.

Об обращении ведомства в столичный суд стало известно 29 января. В иске ответчиками обозначены "Домодедово пэссенджер терминал", "Домодедово эрфилд", "Домодедово коммершл сервисиз", которые принимают участие в управлении авиагаванью, а также ряд структур.

Кроме того, иск подан к бенефициару "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. При этом суть иска не уточняется.

С 2023 года ведомство инициировало судебные разбирательства с целью изъятия активов у владельцев, которые приобрели их с нарушением законодательства. Однако компании с того времени сменили собственников.