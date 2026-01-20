Форма поиска по сайту

20 января, 16:01

Экономика

Шереметьево примет участие в продаже Домодедово при конкурсе на понижение цены

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорт Шереметьево примет участие в продаже воздушной гавани Домодедово, если государство проведет такой конкурс на понижение цены. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Шереметьево.

Гендиректор авиагавани Михаил Василенко уточнил, что Домодедово – это крайне сложный проект, который требует значительных инвестиций. По имеющейся информации, аэропорт имеет задолженность по кредитам более 75 миллиардов рублей. Текущая финансовая деятельность не позволяет ООО "ДМЕ Холдинг" своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства, рассказал Василенко.

"По данным последней консолидированной отчетности по МСФО, за 2023 год зафиксированы убытки 6,8 миллиарда рублей. Все последующие годы пассажиропоток уменьшался", – сказал он, добавив, что инвестиции в аэродромную инфраструктуру Домодедово не осуществлялись десятки лет.

Торги по продаже Домодедово были запланированы на 20 января, однако они не состоялись. Заявку на участие в аукционе подал только один индивидуальный предприниматель, которого не допустили до торгов.

В январе 2025 года Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово". Также претензия поступила бенефициару "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану.

Уточняется, что владельцы незаконно приобрели активы, а прибыль компаний выводилась под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В июне прошлого года аэропорт был передан государству, а после выставлен на продажу.

Объявление о продаже аэропорта Домодедово появилось на "Авито"

