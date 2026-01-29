Столица выставила на торги права аренды 6 участков для спортивных объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва выставила на аукцион 6 земельных участков для строительства спортивных объектов. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь участков варьируется от 3 до 5,7 тысячи квадратных метров. Они находятся в районах Братеево, Бекасово, Косино-Ухтомском, Люблино, Марьино и Молжаниновском.

"Развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов столицы, который город поддерживает путем реализации имущества различного назначения на открытых торгах", – цитирует Пуртова портал мэра и правительства столицы.

Победители аукционов, по его словам, заключат договоры на 3 года, в рамках которых будут реализованы проекты, предлагающие жителям современные спортивные возможности, с учетом специфики каждого района. Например, арендаторы смогут построить крытые теннисные корты, залы для единоборств или футбольные поля.

Заявки на участие можно подать до 30 января и 6 февраля, а сами торги пройдут 3 и 10 февраля. Победитель сможет выбрать тип спортивного объекта из списка, утвержденного департаментом спорта Москвы.

При этом возведение требует соблюдение ряда условий. В частности, площадь застройки не должна превышать 70% участка без учета открытых площадок, а сооружения должны быть не выше 2 этажей и не более 7 тысяч квадратных метров.

Вместе с тем до 16 марта предприниматели могут принять участие в торгах 5 коммерческих помещений в районе Метрогородок. Объекты расположены на первых этажах новостроек на Открытом шоссе. Их площадь составляет от 100,9 до 211 квадратных метров.

Также на аукцион было выставлено нежилое помещение в многоквартирном доме на Южнобутовской улице. Площадь объекта – 210,3 "квадрата". Лот имеет свободное назначение, в связи с чем может использоваться для реализации любых бизнес-проектов.