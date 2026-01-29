Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 10:05

Город

Столица выставила на торги права аренды 6 участков для спортивных объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва выставила на аукцион 6 земельных участков для строительства спортивных объектов. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь участков варьируется от 3 до 5,7 тысячи квадратных метров. Они находятся в районах Братеево, Бекасово, Косино-Ухтомском, Люблино, Марьино и Молжаниновском.

"Развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов столицы, который город поддерживает путем реализации имущества различного назначения на открытых торгах", – цитирует Пуртова портал мэра и правительства столицы.

Победители аукционов, по его словам, заключат договоры на 3 года, в рамках которых будут реализованы проекты, предлагающие жителям современные спортивные возможности, с учетом специфики каждого района. Например, арендаторы смогут построить крытые теннисные корты, залы для единоборств или футбольные поля.

Заявки на участие можно подать до 30 января и 6 февраля, а сами торги пройдут 3 и 10 февраля. Победитель сможет выбрать тип спортивного объекта из списка, утвержденного департаментом спорта Москвы.

При этом возведение требует соблюдение ряда условий. В частности, площадь застройки не должна превышать 70% участка без учета открытых площадок, а сооружения должны быть не выше 2 этажей и не более 7 тысяч квадратных метров.

Вместе с тем до 16 марта предприниматели могут принять участие в торгах 5 коммерческих помещений в районе Метрогородок. Объекты расположены на первых этажах новостроек на Открытом шоссе. Их площадь составляет от 100,9 до 211 квадратных метров.

Также на аукцион было выставлено нежилое помещение в многоквартирном доме на Южнобутовской улице. Площадь объекта – 210,3 "квадрата". Лот имеет свободное назначение, в связи с чем может использоваться для реализации любых бизнес-проектов.

"Торги Москвы": объекты в САО

Читайте также


городспорт

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика