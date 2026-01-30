Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

В прошлом году из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России погибли 22 ребенка. Об этом на брифинге заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

При это еще около 271 ребенка получили ранения различной степени тяжести. Таким образом, в общей сложности от действий киевского режима пострадали 293 ребенка.

Всего с начала спецоперации травмы получили минимум 1 082 ребенка, не менее 236 из них погибли.

"Начиная с 2014 года от рук украинских нацистов пострадали как минимум 1 936 несовершеннолетних детей, 345 из них погибли", – добавил Мирошник.

Ранее украинские военные нанесли удар по частному дому в поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате детонации FPV-дрона травмы получили 3 мирных жителя, среди которых был ребенок.

По данным регионального оперштаба, мужчина получил осколочное ранение живота, а женщина и 5-летний мальчик – баротравмы. Врачи оказали им медпомощь на месте происшествия.