30 января, 11:27

Политика

Володин анонсировал индексацию более 40 выплат с 1 февраля

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С 1 февраля в России будет проведена индексация более 40 выплат, пособий и компенсаций на 5,6%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам парламентария, размер выплат будет пересчитан в соответствии с фактическим индексом потребительских цен за 2025 год. В частности, согласно постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, со следующего месяца вырастут ежемесячные пособия для ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, чернобыльцев, героев России, героев Труда и инвалидов.

Также будет повышен размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. В свою очередь, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей, а женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", смогут получить выплату в 76,5 тысячи.

Рост предусмотрен и в материнском капитале. На первого ребенка он составит 728,9 тысячи рублей, на второго – 234,3 тысячи.

"Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 963,2 тысячи рублей", – подчеркнул Володин.

Вместе с тем пенсионеры старше 80 лет с февраля начнут получать повышенную надбавку к страховой пенсии. С начала 2026 года эту выплату проиндексировали на 7,6%, и теперь она составляет 9584,69 рубля.

Индексация планируется и в апреле. С 1-го числа социальные пенсии в стране вырастут на 6,8% и станут выше уровня инфляции. Увеличение данных выплат привязано к росту прожиточного минимума.

Более того, в России могут перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий. Как пояснили в Госдуме, коэффициент индексации на каждый квартал предлагается определять правительству исходя из показателей инфляции.

Правительство России с 1 февраля проиндексирует более 40 социальных выплат

