30 января, 10:51

Общество

Вирус Нипах быстро мутирует в организме летучих мышей

Фото: depositphotos/KirsanovVal

Мутации вируса Нипах в организме летучих мышей происходят с высокой скоростью, однако вероятность начала пандемии пока крайне низка. Об этом сообщил ТАСС доктор биологических наук Николай Никитин.

"Есть различные варианты вируса, которые могут иметь разные свойства. Но риски следующей пандемии пока минимальны. Во многом потому, что в данный момент вирус Нипах не передается при обычном разговоре, кашле или чихании", – пояснил исследователь.

Он отметил, что основным источником заражения людей остается употребление сока финиковой пальмы, контактировавшего с инфицированными летучими мышами. Специалист также напомнил, что вспышки заболевания ограничены и затрагивают небольшое число людей, поэтому эволюция вируса в сторону воздушно-капельной передачи потребует длительного срока.

Ранее СМИ писали, что около 100 человек в Индии отправили на домашний карантин из-за Нипаха. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое.

В Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом на контроле. По последним данным, в России не зафиксировали ни одного случая завоза.

