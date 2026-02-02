В Москве задержан мужчина, ударивший ногой по голове пассажира метро

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные полицейские задержали мужчину, совершившего нападение на пассажира метрополитена. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на своем канале в мессенджере МАХ.

Волк отметила, что правонарушитель сначала ударил пассажира ногой по голове, а после разбил стекло в вагоне поезда. Задержать его удалось в кратчайшие сроки.

"Дознавателем УВД на ММ ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 116 ("Побои") и 214 ("Вандализм") УК РФ", – указала представитель МВД.

Представитель ведомства также напомнила о недопустимости нарушения общественного порядка и причинения ущерба имуществу метрополитена, предупредив, что последствия влекут за собой установленную законом ответственность.

Ранее в вестибюле станции метро "Площадь Ильича" между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них нанес руками и ногами удары по голове и туловищу оппонента, а затем скрылся. Пострадавший был госпитализирован, но от полученных травм скончался в медучреждении.

Спустя время нападавшего задержали. Ему предъявили обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека, и отправили в СИЗО.