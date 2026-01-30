Патриотическая акция "Диктант Победы" пройдет 24 апреля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В 2026 году просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" состоится 24 апреля. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества и директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

"Прошу всех членов организационного комитета уже сейчас, не откладывая, включиться в процесс подготовки", — отметил Нарышкин на заседании оргкомитета "Наша Победа" в центральном исполкоме "Единой России".

