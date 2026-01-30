Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Украине нужно "идти до конца", в связи с чем она предложила запретить периодическую таблицу русского ученого Дмитрия Менделеева. Трансляция брифинга, где было сделано соответствующее заявление, велась на YouTube-канале ведомства.

По словам дипломата, таким образом, можно "дойти до отмены самих себя полностью".

22 января украинские СМИ сообщили, что солисты балета Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконя могут быть уволены из-за участия в туре по европейским странам с постановкой "Лебединое озеро" под музыку русского композитора Петра Чайковского.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американский лидер Дональд Трамп не поверил Владимиру Путину, который рассказал, что на Украине запрещены русский язык и каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).

По словам министра, Трамп несколько раз переспросил госсекретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы. Лавров уточнил, что эта тема была затронута на встрече двух лидеров на Аляске. Также они обсудили права русских граждан, которые были нарушены на Украине.

