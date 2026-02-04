Форма поиска по сайту

04 февраля, 14:52

Происшествия

Напавшая на детей в Красноярске школьница характеризовалась положительно

Фото: телеграм-канал SHOT

Школьница, которая напала на одноклассников в Красноярске, характеризовалась положительно. Об этом рассказала старший помощник прокурора Центрального района города Татьяна Шамсутдинова.

"Ранее учащаяся восьмого класса на профилактических различных учетах не состояла, в поле зрения субъектов системы профилактики не попадала", – приводит ее слова ТАСС.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края добавили, что в связи с произошедшим ведомство организовало проверку. Расследование уголовных дел также поставлено на контроль.

"Трое учащихся получили ожоги, также девочка причинила телесные повреждения двум одноклассникам и учителю", – говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры в том числе проверят работу школы и органов системы профилактики по предупреждению подобных происшествий.

Нападение в школе Красноярска произошло 4 февраля. Ученица 8-го класса бросила в кабинет с детьми горящую тряпку, а также ударила нескольких школьников предметом, похожим на молоток. По данным источников, до этого девочку могли травить якобы из-за странного поведения.

По факту ЧП возбудили три уголовных дела по статьям "Покушение на убийство", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В Минздраве региона сообщали, что трое пострадавших были доставлены в ожоговый центр краевой больницы. Еще двое находятся в больнице № 20 в состоянии средней тяжести, у них зафиксированы черепно-мозговые травмы.

Трое детей попали в ожоговый центр после пожара в школе в Красноярске

