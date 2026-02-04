Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 февраля, 14:33

Политика

Маск заявил, что добавил Эпштейна в черный список после приглашения на его остров

Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что заблокировал финансиста Джеффри Эпштейна после того, как тот многократно пытался уговорить его посетить свой остров. Бизнесмен написал об этом в соцсети X.

Ранее Маск сообщал, что получал такие приглашения от Эпштейна неоднократно. Однако он уточнил, что контактов с финансистом у него было немного. Как заверил Маск, он понимал, что "некоторая переписка по электронной почте может быть неверно истолкована".

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позднее выяснилось, что он умер в тюрьме. Предположительно, это произошло в результате самоубийства.

В конце января текущего года Минюст США опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Однако никакой прямой связи между Жириновским и Эпштейном не было – российский политик упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике России.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

политиказа рубежом

