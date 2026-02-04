РИА Новости: Анджелина Джоли приглашала Джеффри Эпштейна на премьеры своих фильмов

Фото: AP Photo/Invision/Scott A Garfitt

Актриса Анджелина Джоли приглашала на премьерные показы своих фильмов американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА Новости, изучив опубликованные файлы по его делу.

Одно из приглашений было направлено в ноябре 2014 года. Эпштейна пригласили на закрытый показ и ужин по случаю фильма "Несломленный", режиссером которого была Джоли. В ответном письме указывалось, что финансист будет на этом показе с двумя гостями.

Похожее подтверждение содержится в переписке за сентябрь 2017 года – Эпштейна пригласили на показ еще одной режиссерской работы актрисы "Сначала они убили моего отца".

При этом в открытых источниках нет фотографий финансиста на красных дорожках или официальных фотосессий, которые были бы связаны с этими фильмами.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже стало известно, что он умер в тюрьме. Предположительно, это произошло в результате самоубийства.

В конце января 2026 года Минюст США опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

При этом никакой прямой связи между Жириновским и Эпштейном не было – российский политик упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике России.

