Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 09:38

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

РИА Новости: Анджелина Джоли приглашала Джеффри Эпштейна на премьеры своих фильмов

Анджелина Джоли приглашала Джеффри Эпштейна на премьеры своих фильмов

Фото: AP Photo/Invision/Scott A Garfitt

Актриса Анджелина Джоли приглашала на премьерные показы своих фильмов американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА Новости, изучив опубликованные файлы по его делу.

Одно из приглашений было направлено в ноябре 2014 года. Эпштейна пригласили на закрытый показ и ужин по случаю фильма "Несломленный", режиссером которого была Джоли. В ответном письме указывалось, что финансист будет на этом показе с двумя гостями.

Похожее подтверждение содержится в переписке за сентябрь 2017 года – Эпштейна пригласили на показ еще одной режиссерской работы актрисы "Сначала они убили моего отца".

При этом в открытых источниках нет фотографий финансиста на красных дорожках или официальных фотосессий, которые были бы связаны с этими фильмами.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже стало известно, что он умер в тюрьме. Предположительно, это произошло в результате самоубийства.

В конце января 2026 года Минюст США опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

При этом никакой прямой связи между Жириновским и Эпштейном не было – российский политик упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике России.

Читайте также


шоу-бизнесполитиказа рубежом

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика