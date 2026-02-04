Переговоры по Украине начались в Абу-Даби

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В Абу-Даби стартовали переговоры по Украине, они проходят в разных форматах, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, пресса на встрече не предусмотрена.

Вместе с тем представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что не располагает информацией, начались ли уже переговоры. Он пояснил, что участники делегации самостоятельно регулируют время начала переговоров на месте, в зависимости от готовности.

Кроме того, Песков отметил, что Россия признательна американским переговорщикам за прилагаемые ими усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что со стороны РФ двери для мирного урегулирования украинского конфликта открыты, однако Киев пока не принял соответствующие решения. В связи с этим Москва продолжает спецоперацию.

Представитель Кремля также добавил, что выпускать сообщений по итогам встречи 4 февраля не планируется.

В свою очередь, глава делегации Киева, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что стартовавшие переговоры продолжатся в формате работы отдельных групп. После этого планируется совместная синхронизация позиций.

Второй раунд встречи России, США и Украины по вопросам безопасности запланирован на 4–5 февраля. В Кремле, в свою очередь, процесс урегулирования конфликта назвали чрезвычайно сложным и многогранным.

Как отмечал Песков, изменений в составе российской делегации на встрече не предусмотрено. Ее вновь возглавляет глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

Участие в переговорах принимают также спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.