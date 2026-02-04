Форма поиска по сайту

04 февраля, 15:02

Общество

Около 5 тысяч операций с роботами-ассистентами проведут в онкоцентрах Москвы в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В онкоцентрах Москвы в 2026 году планируется провести около 5 тысяч операций с применением роботов-ассистентов. Об этом в интервью ТАСС заявила заммэра Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что роботы-ассистенты уже активно используются в онкоцентрах Москвы. В 2020 году с их помощью провели 1 050 операций, а в 2025-м – 4,2 тысячи.

По словам Раковой, московские клиники активно оснащаются высокотехнологичным оборудованием. В онкоцентрах города уже есть 15 роботических систем. При этом они не заменяют врачей, а становятся сверхточными инструментами в их руках.

"Для пациента это означает меньшую кровопотерю, снижение болевого синдрома, минимальный риск осложнений и, как следствие, сокращение сроков госпитализации в два раза и быструю реабилитацию", – подчеркнула заммэра.

Она добавила, что четкие границы резекции врачи получают благодаря в том числе и 3D-визуализации, которая в разы увеличивает изображение. Это не только повышает выживаемость, но и минимизирует риск возникновения рецидива.

Ранее Минздрав РФ разрешил использовать в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований. Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что это только начало применения подобных вакцин, поэтому еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого лечения.

Собянин поздравил московских врачей-онкологов с профессиональным праздником

медицинаобществотехнологиигород

