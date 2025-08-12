Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинские власти "групповым быдлом". Этими словами дипломат прокомментировала предложение уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии.

"Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу – быдло. Раньше польские шляхтичи называли так людей физического труда. Потом наша страна возвела человека труда на пьедестал, а быдлом стали величать оскотинившихся хамов без чести и совести, выполняющих чужие команды", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

В апреле комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации пришел к выводу, что украинский закон "О национальных меньшинствах" 2022 года дискриминирует носителей русского и армянского языков, а также цыган.

В указанном законе сохранены дискриминационные положения, в том числе между языковыми меньшинствами и русскими, армянскими или цыганскими общинами, которые не говорят ни на одном из официальный языков Евросоюза.