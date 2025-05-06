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На Украине издательство "Абрикос" намерено уничтожить тираж детской книги "Будиночок мрії" ("Домик мечты". – Прим. ред.) украинской писательницы Юлианны Караман за ее посты в соцсетях на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В материале указано, что в настоящее время Караман проживает в Шотландии. В издании уточнили, что пользователи Сети возмутились тому, что автор ведет свои соцсети на русском языке и сделала репост видео, как россиянка читает ее книгу.

"Книгу она также писала на русском языке, а затем ее перевели для издания на Украине", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по мемориалу павшим героям ВОВ в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что это проявление крайнего цинизма и вандализма.

До этого власти Кривого Рога Днепропетровской области Украины демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому. Его снесли 28 ноября 2024 года.

Также на Украине сбросили памятник советских солдат с постамента в городе Ровно. Были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат, которые установили здесь около 40 лет назад.