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06 мая, 16:22

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РИА Новости: на Украине уничтожат тираж книги за посты автора на русском языке

На Украине уничтожат тираж книги за посты автора на русском языке – СМИ

Фото: 123RF/hxdbzxy

На Украине издательство "Абрикос" намерено уничтожить тираж детской книги "Будиночок мрії" ("Домик мечты". – Прим. ред.) украинской писательницы Юлианны Караман за ее посты в соцсетях на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В материале указано, что в настоящее время Караман проживает в Шотландии. В издании уточнили, что пользователи Сети возмутились тому, что автор ведет свои соцсети на русском языке и сделала репост видео, как россиянка читает ее книгу.

"Книгу она также писала на русском языке, а затем ее перевели для издания на Украине", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по мемориалу павшим героям ВОВ в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что это проявление крайнего цинизма и вандализма.

До этого власти Кривого Рога Днепропетровской области Украины демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому. Его снесли 28 ноября 2024 года.

Также на Украине сбросили памятник советских солдат с постамента в городе Ровно. Были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат, которые установили здесь около 40 лет назад.

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