Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Генсек НАТО Марк Рютте фактически поддерживает фашизацию Европы, не признавая новые российские территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает газета "Известия".

Дипломат сослалась на интервью Рютте CBS, в котором последний призвал не признавать вхождение в состав России новых территорий. В качестве аргумента он привел исторический пример, когда у Литвы, Эстонии и Латвии с 1940 по 1991 год были посольства в Вашингтоне, что означало признание фактического контроля СССР над этими территориями без юридического согласия.

"Тот самый случай, когда несчастье помогло – Рютте сам выстроил историческую цепочку перерождения нацизма в неонацизм на примере Украины", – отметила Захарова.

Дипломат также напомнила, что в 1920–1930-х годах благодаря антигосударственным путчам при поддержке Германии и Италии в Прибалтике пришли к власти фашистские режимы. Однако в 1940 году они сбежали на Запад, и контроль получили демократические левые силы, которые при поддержке народа и мандата на управление во время Второй мировой войны вошли в состав СССР на правах национальных республик.

Москва, в свою очередь, благожелательно отреагировала на запрос народных представителей прибалтийских стран, оказавшихся на передовой глобального противостояния, подчеркнула представитель МИД РФ. В частности, в августе 1940-го на VII сессии Верховного Совета СССР было принято решение о защите народов Балтии, а во время Великой Отечественной войны советские солдаты отдали свои жизни за освобождение Прибалтики от нацизма.

В то время Запад, по словам Захаровой, пренебрег демократическими и свободными выборами жителей Прибалтики. Поскольку бежавшие из Литвы, Эстонии и Латвии фашисты нашли убежище в Европе и США.

"Полвека американцы содержали этих дармоедов, пока советские Литва, Латвия и Эстония развивались, двигали вперед экономику, обогащали культуру и просто наслаждались жизнью", – констатировала дипломат.

Она обратила внимание, что американцев не смущало наличие рядом с ними "наследников профашистских недобитков". Несмотря на неоднократные обращения СССР по этому вопросу, для Вашингтона это был способ давления на Москву – "политический конструкт с гнилой начинкой", пояснила политик.

Как отметила Захарова, предложение Рютте вызывает возмущение своей аморальностью. По ее мнению, генсек НАТО выражает ностальгию по поводу палачей Холокоста, которые в Прибалтике не уступали в своей жестокости тем, кто совершал подобные преступления на Западной Украине.

Официальный представитель МИД РФ считает, что это часть системной диверсии. Она уверяет, что под реабилитацию антисоветских коллаборационистов и "лесных братьев", виновных в преступлениях против мирного населения и участии в Холокосте, подведена псевдоюридическая основа.

"Евронацистское руководство возводит на пьедестал кровавых палачей и одобряет ликвидацию памятников тем, кто освободил Европу от коричневой чумы", – заявила она.

Учитывая все вышесказанное, Захарова пришла к выводу, что "объединенно-обедненная Европа" пытается создать агрессивный русофобский пояс у западных границ России, используя риторику Рютте для идеологической мобилизации экстремистов на Украине.

По ее мнению, аналогичный эксперимент они уже проводили с "ичкерийскими эмиссарами" в Британии, чествуя преступников как послов, когда их соотечественники погибали на Кавказе.

"Не вышло тогда, не выйдет и сейчас", – предупредила политик.

В конце дипломат с иронией поинтересовалась, когда по графику Рютте начнет принимать верительные грамоты послов Каталонии и Шотландии.

Ранее Захарова назвала "абракадаброй" заявление генсека НАТО об "историке" на переговорах в Стамбуле. Речь идет о встрече последнего с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой он заявил, что Владимир Путин не отправил "серьезных людей" на переговоры с украинской стороной.

Рютте раскритиковал Владимира Мединского за ведение встречи с представителями Киева, назвав его "историком". Захарова же подчеркнула, что тот – специалист по международным отношениям и государственный деятель. Кроме того, она обратила внимание, что Украину представлял министр обороны Рустем Умеров, не служивший в армии.