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Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации пришел к выводу, что украинский закон "О национальных меньшинствах" 2022 года дискриминирует носителей русского и армянского языков, а также цыган. Об этом заявил содокладчик комитета ООН Ибраим Гиссе, передает РИА Новости.

В указанном законе сохранены дискриминационные положения, в том числе между языковыми меньшинствами и русскими, армянскими или цыганскими общинами, которые не говорят ни на одном из официальный языков Евросоюза.

Ранее украинские власти приняли закон о нацменьшинствах. Сначала он был нацелен на выполнение требований ЕК. При этом закон ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств получат серьезные поблажки.

В марте 2024 года в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что русскоязычное меньшинство на территории Украины подвергается дискриминационному обращению.

Между тем в Верховной раде открыто заявляли, что права русских на Украине должны быть ущемлены. Власти страны не признают существования русского национального меньшинства, и такая позиция Киева находит понимание у Европейской и Венецианской комиссий.