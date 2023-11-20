Спикер Рады заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены

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Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены, сообщает ТАСС.

Он отметил, что власти страны не признают существования русского национального меньшинства, и такая позиция Киева нашла понимание у Европейской и Венецианской комиссий.

"Мы исходим из того, что этот законопроект о нацменьшинствах вообще не расширяется на национальные меньшинства, которые представляют страну, которая признана агрессором. Если этот народ не демонстрирует уважения, а, наоборот, осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание", – сказал Стефанчук.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране отсутствует русскоязычное меньшинство, и Евросоюз не требует от Киева соблюдения его прав в ходе переговоров о вступлении страны в организацию.

Как подчеркнула вице-премьер, Брюссель это понимает. По ее словам, вопрос гарантирования прав национальных меньшинств является важным.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Для начала Украина должна будет продолжить бороться с коррупцией и внедрять реформы для защиты прав нацменьшинств.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года