На Украине заявили об отсутствии в стране русскоязычного меньшинства

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На Украине отсутствует русскоязычное меньшинство и Евросоюз не требует от Киева соблюдения его прав в ходе переговоров о вступлении страны в организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.

"Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство. Есть украинцы, часть которых говорит на русском языке. Я одесситка, и когда хочу, говорю на украинском, а когда хочу – на русском", – отметила она.

Как подчеркнула вице-премьер, Брюссель это понимает. По ее словам, вопрос гарантирования прав национальных меньшинств является важным.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Для начала Украина должна будет продолжить бороться с коррупцией и внедрять реформы для защиты прав нацменьшинств.

До этого СМИ сообщили, что Еврокомиссия, оценивая готовность Киева присоединиться к Евросоюзу, не станет обращать внимание на статус русского языка в стране. Как отметил источник, в ЕК заинтересованы в окончании реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на Украине, которая касается предоставления им возможности образования на родном языке.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года