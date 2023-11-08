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Еврокомиссия, оценивая готовность Киева присоединиться к Евросоюзу, не станет обращать внимание на статус русского языка в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейского чиновника в Брюсселе.

"Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских на Украине. Я буду предельно ясным: использование русского языка – это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание", – указал он.

Как отметил источник, в ЕК заинтересованы в окончании реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на Украине, которая касается предоставления им возможности образования на родном языке.

"Здесь стране необходимо найти баланс – никто не говорит, что они должны получать образование только на их собственном языке. Венская комиссия в этой связи требует от Украины адаптировать законодательство", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что в Эстонии заблокировали порталы для просмотра российских телеканалов. Всего перекрыли доступ к 195 сайтам и 51 телеканалу, содержание которых якобы носит характер враждебной пропаганды.

Также в республике решили отказаться от образования на русском языке. В МИД Эстонии заявили, что это не противоречит международным нормам и документам по правам человека.

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