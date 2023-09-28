Эстония предложила включить в антироссийские санкции ЕС запрет транзита товаров

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Правительство Эстонии одобрило предложения по 12-му пакету антироссийских санкций Евросоюза и предложило включить в него запрет на транзит товаров, сообщает "Интерфакс".

По словам министра иностранных дел страны Маргуса Цахкна, необходимо продолжать ужесточать санкции против России, усиливать их реализацию и усложнять уклонение от санкций.

Он добавил, что Эстония требует, чтобы пакет санкций ЕС включал полное торговое эмбарго против РФ. По его мнению, любая торговля с Москвой нецелесообразна.

Если же торговое эмбарго не будет одобрено Евросоюзом, страна одобрит и альтернативные предложения по ужесточению санкций. Они будут включать в себя запрет на транзит подпадающих под санкции товаров и резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей.

Все предложения направлены на усиление санкций, повышение эффективности их применения и затруднение уклонения от санкций, заключил Цахкна.

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Калининград вошел в состав СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он назывался Кенигсберг.

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