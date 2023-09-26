26 сентября, 20:33Политика
В Эстонии предложили переименовать два города России
Фото: depositphotos/Svtdep
Комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил изменить названия двух городов – Калининграда и Кингисеппа. Об этом сказано на сайте законодательного органа республики.
"Комитет по иностранным делам обратился к языковому комитету общества эстонского языка с предложением рассмотреть возможность начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда", – сказано в сообщении.
Кроме того, они предложили изменить название города Кингисепп, который расположен в Ленинградской области, на Ямбург или Яаму.
Теперь этот вопрос обсудят в октябре.
Калининград вошел в состав СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он назывался Кенигсберг.
Ранее сообщалось, что в Варминско-Мазурском воеводстве Польши происходит замена дорожных указателей, на которых российский город Калининград на них будет называться как Крулевец. По данным журналистов, замена знаков проходит на национальных дорогах 51 и 57. В общей сложности власти планируют установить 26 новых указателей.
До этого соответствующую рекомендацию выпустила комиссия по стандартизации географических названий Польши. Как объяснили свое решение в комиссии, русское название города является "искусственным" и не имеет отношения к истории населенного пункта.
В Польше на дорожных указателях стали менять название российского города Калининграда
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